RBD sigue sorprendiendo a sus millones de seguidores y es que cinco de sus integrantes aprovecharon el puente por el 112 aniversario de la Revolución Mexicana para verse.

Como era de esperarse, Christian Chávez, de 39 años de edad, publicó unas fotografías de su reencuentro con Anahí, de también 39 años, Dulce María de 36 años, Christopher Uckermann de 36 años, y Maite Perroni de 39 años.

Aunque Alfonso Herrera, de 39 años de edad, brilló por su ausencia, lo que llamó la atención fue que cada integrante de la extinta agrupación estuvo acompañado de su pareja, por lo que se cree que Christian Chávez volvió a darse una oportunidad en el amor.

Junto a los integrantes de RBD, se encontraban Andrés Tovar de 39 años de edad, Paco Álvarez de 47 años de edad, Samantha Quino y Manuel Velasco Coello de 42 años de edad.

Anahí presume reencuentro de RBD (@anahi / Instagram)

Así como un misterioso hombre que inevitablemente fue ligado a Christian Chávez, debido a que estos se encontraban muy juntos.

Christian Chávez podría estar estrenando novio (@christianchavezreal / Instagram)

¿Christian Chávez tiene novio?

Como era de esperarse, la prensa aprovechó su cercanía con Christian Chávez quien hizo acto de presencia en un evento de la revista GQ México para presentarle sobre su situación sentimental.

Por lo que sin pensarlo tanto, Christian Chávez aseguró que se encuentra soltero. “No, ponte a contar, yo no sé quién era. No me andes colgando santitos. (Estoy) solterísimo”, dijo a un reportero.

RBD planea un nuevo concierto

Por otro lado, tras dejar claro que no tiene novio, Christian Chávez aseguró que RBD volverá a compartir escenario; sin embargo, aún no hay fecha.

“Tiempo al tiempo”, dijo y agregó que será una sorpresa pero antes deben planearlo y ponerse de acuerdo para así brindar a sus fans una gran experiencia.

Y es que la agrupación desea que todos sus integrantes, o al menos la mayoría de ellos, se reúnan en el escenario y regalen a sus seguidores un nuevo y maravilloso recuerdo de RBD.