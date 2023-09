Soy Rebelde Tour 2023, la gira de RBD que arrancó en Estados Unidos es un éxito; no obstante, las críticas no se han hecho esperar y esta vez fue Christian Chávez, quien se las llevó por llevar un traje de charro rosa.

Como te informamos en SDPnoticias, en su segunda presentación de RBD en Nueva York, Christian Chávez, de 40 años de edad, sorprendió al público al salir al escenario vestido de charro, aunque no un charro cualquiera.

Christian Chávez usó lo que parecía un disfraz de charro ya que el color de su vestimenta era rosa mexicano con aplicaciones doradas. Además, lo acompañó con tenis también en tono dorado, lo que lo volvió blanco de burla.

Pese a críticas y burlas, Christian Chávez se sentía orgulloso de su traje de charro, al punto que compartió en su cuenta de Instagram fotografías usándolo, lo que enojó a Luisa Echevarría Aguirre, la reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería.

Vía redes sociales, de una forma educada, Luisa Echevarría -de 18 años de edad- le pidió al cantante de RBD portar el traje charro como marca el cánon.

“Te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros canones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”, citó junto a una foto de sí misma portando el traje como se debe.

A fin de terminar con la polémica, mediante sus historias de Instagram, Christian Chávez, de RBD, se dio un tiempo para aclarar que su traje no era de charro aunque pareciera lo contrario...

“Hubo muchas personas que se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características”, dice, se disculpa y asegura que solo quiso hacer alusión a la mexicanidad.

“Lo siento mucho, no es un traje charro simplemente es una interpretación de mexicanidad como lo es el color rosa mexicano como unas partes de México, es un show, no soy charro, no estoy en una competencia de charro , yo no soy charro, si se sintieron agredidos lo siento. No es un traje de charro, en ningún momento fue así, saludos”

Christian Chávez, cantante.