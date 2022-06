A una semana de haberse confirmado que la cantante está separada del futbolista Gerard Piqué, Chris Evans aclara si saldría o no con Shakira.

Y es que desde antes de confirmarse la ruptura por presunta infidelidad trascendió que Chris Evans y Henry Cavill -como si se hubieran puesto de acuerdo- comenzaron a seguir a Shakira en Instagram.

Por lo que seguidores de Shakira están haciendo ruido en redes sociales, piden que la cantante elija entre el ‘Capitán América’ y ‘Superman’, personajes que respectivamente los actores interpretan en el mundo de Marvel y DC.

Usuarios quieren que Shakira elija entre Henry Cavill y Chris Evans (Especial )

¿Chris Evans saldría con Shakira?

Mientras Shakira se anima -o no- a elegir entre sus nuevos seguidores, Chris Evans ya respondió si saldría con la cantante, empresaria y madre de dos hijos.

Fue en una entrevista para el programa Despierta América, donde Chris Evans, además de hablar sobre la película “Lightyear”, se enteró que sus fans lo están vinculando amorosamente con Shakira.

Su entrevistador no perdió la oportunidad al tenerlo de frente así que le mostró una serie de memes donde lo vinculan amorosamente con la cantante de “Te felicito”, acción que el ‘Capitán América’ tomó con humor.

Y es que el actor, de 40 años de edad, dijo no estar enterado de los memes que lo unen a Shakira y Henry Cavill, ya que no pasa mucho tiempo en redes sociales… pero ¿saldría o no con la cantante?

Tras asegurar que ella le parece espectacular, Chris Evans se negó a hablar de más por lo que solo atinó a decir: “Hombre, eso podría ser demasiado para la cámara”, dejando así con la duda a los televidentes.

Shakira y Gerard Piqué se separan

A poco de que se viralizaran las fotografías de Gerard Piqué besándose con una joven mujer a orillas del mar, Shakira y el futbolista confirmaron que se encuentran separados.

Aunque la expareja pidió respeto a su vida privada, los informes continuaron por lo que se dijo que la cantante y el deportista han estado separados desde hace meses y que incluso habrían acordado tener una relación abierta.

Sin embargo, esto no está confirmado como tampoco lo está que Shakira le haya pedido dos veces a Piqué intentar reconstruir su romance.