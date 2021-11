Chiquis Rivera sufre mareos en su llegada a la Ciudad de México

La cantante de banda Chiquis Rivera sufrió mareos en su llegada a la Ciudad de México, tras cantar en Dallas este domingo, así lo reveló en Instagram.

Chiquis Rivera ofrecerá un concierto este jueves en la capital, y esta tarde asistió a los ensayos de los “Premios de la radio”, que se llevarán a cabo el miércoles 10 de noviembre.

El Capi Pérez, quien también asistió, se encontró con la hija de Jenni Rivera en el evento.

El comediante compartió algunas “stories” para su cuenta de Instagram, con la intérprete de “Vas a volver”.

Chiquis Rivera (@chiquis)

En las historias, Chiquis Rivera confiesa que ha estado sufriendo de mareos, desde que llegó a la Ciudad de México.

Chiquis Rivera sufre mareos en México

Luego de cantar en Dallas, Texas, Chiquis Rivera llegó a México para ofrecer un par de presentaciones, sin embargo confesó que el cambio de altura, no la ha hecho sentir muy bien.

En una serie de historias, el Capi Pérez preguntó a la cantante si estaba lista para su presentación, “Más o menos, pero ya me estoy poniendo pilas”, dijo.

Chiquis Rivera aprovechó para revelar el tema que interpretará en los “Premios de la radio”, “Voy a cantar también, ahí vamos a estar cantando la canción ‘Mi problema’, mi más reciente sencillo”.

La intérprete confesó tener una inquietud, “¿Sabes qué es lo que me preocupa?, es que me siento (…) así con la altura, me siento así como medio agitadona”, dijo.

“¿Ah te mareas?”, le preguntó el Capi Pérez, “Sí, poquito”, respondió Chiquis Rivera.

“Un tequila y ya con eso”, concluyó Chiquis Rivera.

Cabe recordar que Chiquis Rivera fue criticada tras la presentación que ofreció este domingo al quedarse sin aire y no poder continuar cantando.

Fue durante su participación en “El Bueno, La Mala y El Feo Fest 2021″, cuando ocurrió el incidente por el que la cantante fue criticada.

No puedo, we… por andar bailando”, expresó Chiquis Rivera, luego de no poder terminar las estrofas de su canción por falta de aire.

Luego de declarar que el cambio de altura la tenía inquieta, tras el percance que sufrió en Dallas, los internautas se burlaron de Chiquis Rivera.

“No era su voz desentonada, era la altura”, “Ah ya decía yo que no era que cantara mal, excusas”, “¿Por qué no acepta que no canta y ya?”, escribieron algunos usuarios entre comentarios en redes sociales.