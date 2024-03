Chiquis Rivera, de 38 años de edad, no dejó que Pati Chapoy, de 74 años, le sacara chisme en la entrevista más incómoda de Ventaneando (VIDEO).

Chiquis Rivera estuvo de visita en México para promocionar su ‘Diamantes Tour’ que incluye una fecha en el Auditorio Nacional.

Pati Chapoy, titular de Ventaneando, aprovechó la ocasión para preguntarle a Chiquis Rivera sobre el pleito legal que hay entre sus hermanos y su abuelo.

Pati Chapoy ya no controla ni a los conductores de Ventaneando; así exhibe cómo se le fueron encima Daniel Bisogno y Linet Puente

Pati Chapoy vs Flor Rubio: Un polémico comentario las echa a pelear porque una no entiende que los tiempos cambiaron

Esto puso a Chiquis Rivera en una incómoda situación, pues ella se esforzó para que la conversación girara en torno a su carrera.

Pero, con la audacia que la dan sus varias décadas en el medio, Pati Chapoy insistió en los asuntos personales y logró sacarle a Chiquis Rivera una que otra revelación.

“¿Cuál fue el motivo por el que tus hermanos decidieron demandar a tu abuelo?”, fue una de las primeras preguntas que Pati Chapoy le hizo a la cantante.

Con un gesto de incomodidad, Chiquis Rivera le subrayó a Pati Chapoy que el motivo de su visita a México era la promoción de su nueva gira y de su disco, ambos con el mismo nombre.

“De lo otro no me gustaría hablar, no puedo, es algo legal, es algo que mi hermana y mis hermanos..., yo los apoyo y nada, es lo único que voy a decir al respecto”.

Chiquis Rivera