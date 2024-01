Por hacer chiste sobre identidad de género Chingu Amiga termina cancelada; esto fue lo que pasó.

Sujin Kim, la influencer conocida como Chingu Amiga -de 32 años de edad- está en el ojo del huracán siendo duramente criticada.

Luego de que la famosa influencer de origen surcoreano publicará en sus redes sociales un video con un chiste que a muchos no les ha gustado.

Este fue el chiste sobre identidad de género que hizo Chingu Amiga

A través de sus redes sociales, Chingu Amiga publicó un video con un chiste sobre identidad de género que está disgustando a muchos.

Video en el que se puede ver a Chingu Amiga muy concentrada en su computadora realizando el llenado de un formulario, sin embargo las cosas se le complicaran.

Luego de llegar a la casilla de sobre su identidad de género en el que para su sorpresa hay una larga lista de opciones, lo que deja sorprendida y confundida a Chingu Amiga.

Esto en referencia a que anteriormente las opciones en identidad de género solo se trataba de masculino y femenino.

Mientras que en la actualidad, las opciones en identidad de género son muchos mas diversas como trans, mujer masculino, transexual masculino, mujer transexual, entre otras.

Internautas piden cancelar a Chingu Amiga por chiste sobre identidad de género

Luego de que Chingu Amiga hiciera chiste sobre identidad de género, los internautas ya la quieren cancelar a la influyente radicada en México, sin embargo hay quienes la defienden.

Pues entre comentarios los usuarios ha opinado que por un clic la youtuber Chingu Amiga ya hace cualquier video sin importar ser irrespetuosa.

“La chinguamiga es transbofica, lesbofobica... En general hace burla a la comunidad LGBT”; “Wey están funando a la chinguamiga pero wey es q no entienden, si no saben sobre un problema social o lucha social NO DIGAN NADA”, fueron algunos de los comentarios en contra de la influence.

Asimismo, hubo quien defendió a Chingu Amiga asegurando que su video fue sin afán de ofender, asimismo, otros aseguraron que la surcoreana jamás se burló de la comunidad y solo se subió al meme de estos video que hacen comparación a la identidad de género que antes se tenían.

Pese a esto, Chingu Amiga bajo el video con chiste sobre identidad de género sin hacer más comentarios en sus redes sociales.