Charly López fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Sergio Mayer , ahí fue cuestionado sobre Luis Miguel.

En el video retomado por ‘Sale el Sol’, el ex Garibaldi confesó la admiración que tiene por el cantante. Sin embargo cuestionó su físico y se mostró dispuesto a ponerlo en forma.

Charly López alabó que Luis Miguel comparta aspectos de su vida privada a través de su serie biográfica.

El ex Garibaldi reveló que el cantante ha regresado a su popularidad con ‘ Luis Miguel, la serie ’. Sin embargo señaló que no lo ve en buena forma física.

Charly López comparó a Luis Miguel con Ricky Martin y Chayanne y señaló que ellos se mantienen en forma. En este sentido se ofreció a entrenar al cantante.

“Yo veo a Ricky Martin, veo a Chayanne enteros, y Luis Miguel es el… aparte de guapo, que lo pongan a hacer ejercicio, sino yo te entreno carnal, ya me conoce que yo hago ejercicio, yo lo entrenaría feliz de la vida”

De acuerdo con el famoso, él podría poner en forma a Luis Miguel en menos de tres meses.

“Yo creo que Luis Miguel tiene la cara, el cuerpo, la voz, para mucho más tiempo, nada más que se cuide un poquito más, no estoy diciendo que esté gordo o que esté mal, no, es una estrella, pero sí podría estar mejor, bueno, si me lo pide yo feliz de la vida lo entreno y lo pongo buenísimo en dos meses y medio”

Charly López