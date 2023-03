Por primera vez, Charlie Puth se presentará en la CDMX y este es el precio de los boletos para su concierto en el Pepsi Center.

El cantante y compositor estadounidense Charlie Puth -de 31 años de edad- ha ganado gran notoriedad por sus canciones.

Una de las más conocidas fue ‘See you again’ en colaboración con Wiz Khalifa, al igual que ‘ Light switch’ y ‘Left and Right’.

‘See you again’ hizo que la música de Charlie Puth comenzara a destacar, al punto que colaboró con cantantes como Selena Gómez y Jung Kook de BTS.

Charlie Puth forma parte del lineup del Corona Capital Guadalajara 2023, pero sus fans exigían que el cantante tuviera un fecha individual y se les cumplió.

Charlie Puth llega al Pepsi Center y esto cuestan los boletos

Por primera vez en su carrera, Charlie Puth dará un concierto en la CDMX con su gira ‘The “Charlie” Live Experience’.

El primer concierto de Charlie Puth en México este 2023, será el 20 de mayo en el Corona Capital Guadalajara 2023.

Recientemente se dio a conocer que Charlie Puth también tendrá una fecha en el Pepsi Center el 21 de mayo.

La venta de los boletos será a través de Ticketmaster y la preventa Citibanamex comenzará el jueves 23 de marzo en punto de las 10: 00 de la mañana.

Mientras que la venta general será el viernes 24 de marzo a las 10:00 de la mañana.

Hasta el momento no han revelado el precio de los boletos, pero se especula que podrían estar entre los 400 y 2000 mil pesos, más cargos de servicio.

Charlie Puth tendrá una presentación en el Pepsi Center (Twitter/@ocesa_total)

Charlie Puth lanzará una nueva canción con Sabrina Carpenter

Antes de sus dos conciertos en México, Charlie Puth va lanzar una nueva canción llamada ‘That’s Not How This Works’.

Se sabe poco de la nueva colaboración de Charlie Puth y Sabrina Carpenter, pero ambos han compartido algunos segundos de su nueva melodía en TikTok.

‘That’s Not How This Works’ será estrenada el viernes 31 de marzo y podría ser una de las melodías que cante en su concierto en el Pepsi Center.

Charlie Puths tiene todo preparado para llegar con su tour ‘The “Charlie” Live Experience’ a México y su concierto en el Pepsi Center promete tener varias sorpresas.