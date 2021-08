César Bono vence al Covid-19 y regresa al teatro

Tras muchas habladurías alrededor de la salud de César Bono, quien se contagió de coronavirus pese a estar vacunado, hoy finalmente se confirma que el actor está libre de la enfermedad.

La empresa Mejor Teatro anunció el regreso del actor, de 70 años de edad, a la puesta en escena “Defendiendo al cavernícola”, misma que reanudará funciones en breve.

“Está completamente recuperado”, indicó la empresa teatral a través de un comunicado que difundió entre diversos medios de comunicación.

Así como informó que este fin de semana, “Defendiendo al cavernícola” vuelve a subir el telón con la participación de César Bono, quien estuvo aislado por dos semanas siendo totalmente asintomático.

Contando con todas las medidas de sanidad, “Defendiendo al cavernícola” continuará ofreciendo funciones en el Teatro López Tarso del Centro Cultural San Ángel, en la Ciudad de México.

César Bono en "Defendiendo al cavernícola" (@mejorteatro / Instagram)

César Bono se contagió de Covid-19 pese a estar vacunado

Gran sorpresa se llevaron los fans de César Bono, así como el público en general, cuando se informó que éste había dado positivo al Covid-19 pese a contar con las dos vacunas.

De acuerdo al productor Morris Gilbert, César Bono se habría contagiado en el set de grabación de una serie en la que trabaja para Walt Disney, teoría que reforzó Enrique Gou.

Enrique Gou, el también productor de teatro, en su momento informó desmintió que la salud de César Bono se agravará pues afortunadamente éste no estaba experimentado síntomas fuertes mas que dolor de cabeza.

“Está perfectamente bien”, dijo y enseguida informó que gracias a las pruebas que le realizan para las grabaciones de la serie para Walt Disney, en la que participa, se dieron cuenta que estaba contagiado.

“Si no hubiera sido por la prueba, no se hubieran dado cuenta que tiene Covid”, insistió así como pidió no mal informar alrededor de la salud de veterano actor.