A unos días de revelarse que César Bono dio positivo a Covid-19, se desataron rumores de una posible hospitalización que ha sido dementida por su amigo Enrique Gou.

El productor teatral, quien está detrás de la obra ‘Que nos coge la pandemia’, en la que participa César Bono, dio una actualización sobre el estado de salud del comediante.

El martes, en entrevista con reporteros, Enrique Gou desmintió las versiones que apuntan a que César Bono se encontraría en un estado grave tras contagiarse de Covid-19:

En ese sentido, el productor teatral destacó la importancia de que César Bono ya tenga las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 , para que no haya desarrollado una enfermedad grave.

Enrique Gou, quien dijo haber hablado por teléfono con César Bono la mañana del martes 10 de agosto, dio algunos detalles sobre los síntomas de Covid-19 que ha tenido el actor:

“Está bien, él lo pesco [el virus] enuna serie que está haciendo para Walt Disney, nada más se dio cuenta porque les hacen las pruebas, como es una producción americana, hacen pruebas cada tercer día, entonces así se dio cuenta porque no tiene ningún síntoma, de hecho en la mañana que hablé con él estaba oxigenando 92, que es bastante, nada más me dijo que le dolía un poco la cabeza, pero de ahí en fuera está perfectamente bien, si no hubiera sido por la prueba, no se hubieran dado cuenta que tiene Covid”

Enrique Gou, productor teatral y amigo de César Bono