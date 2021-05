César Bono asegura que no hubo violencia en su separación

César Bono dijo en una entrevista que la violencia no fue la causa de su separación. También anunció estar listo para seguir adelante con su carrera.

Recordemos que en abril de 2021 el actor César Bono terminó su matrimonio porque aseguró que vivía violencia verbal por parte de su pareja.

Sin embargo, luego de estas acusaciones, Cesar Bono ha decidido revocar sus anteriores declaraciones.

Y asegura que nunca sufrió violencia por parte de su ex pareja, Patricia Castro, con quien estuvo casado durante más de 30 años.

César Bono también explicó que su separación se originó por las diferencias que él y Patricia Castro comenzaron a tener a raíz de la pandemia.

César Bono se expresó cortésmente de Patricia Castro y sus hijos

Fue en una entrevista para el programa matutino "Sale el Sol" que César Bono aseguró que su separación con Patricia no fue por falta de amor.

Por otra parte, Bono también declaró que siempre amará a sus hijos.

“La separación no fue violencia, la separación no fue desamor, siempre amaré a mis hijos, a los 4 y las 2 señoras que me permitieron ser padre, siempre las amaré, siempre las respetaré, pero si tengo que seguir trabajando, esa es una verdad, aparte de que me encanta mi profesión, tengo que comprar todavía el super.” César bono.

El actor afirmó que seguirá adelante con su vida profesional

Luego de confesar lo mucho que ama su profesión, César Bono aseguró también que se siente con ánimos de seguir adelante con su vida profesional.

Por lo que el actor, aprovechó la entrevista para informar que iniciará una gira de teatro.

Esta gira de teatro significará un nuevo comienzo para César Bono.

Esto luego de su separación, así como del largo tiempo que estuvo inactivo a causa de la pandemia por el Covid-19.

Otra de las cosas que también confesó el actor es que es un hombre de fe , por lo que se siente comprometido a darle muchas cosas a más a su familia.