La separación de Cazzu de 30 años de edad y Christian Nodal tendría varios ceros de por medio, se rumora que lo planearon todo.

Christian Nodal de 25 años de edad ha sido centro de atención no solo por su música, también por cuestiones personales que lo han puesto en boca de todos.

A solo unas semanas de su separación, se estima que el interprete le dio una fuerte cantidad de dinero a Cazzu para no hablar de su relación.

Christian Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar de 20 años de edad, a solo unos días después de anunciar su ruptura con Cazzu.

Christian Nodal y Cazzu (Instagram/@Nodal)

Cazzu y Christian Nodal planearon su separación con varios ceros de por medio

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación el 23 de 2024 en medio de rumores sobre su situación sentimental.

El anuncio de su ruptura se dio a solo ocho meses después de que ambos artistas se convirtieran en padres por primera ocasión.

Cazzu ha sido muy discreta después de que terminó con Christian Nodal, sin dar más detalles de que fue lo que pasó.

Con nueva información se especula que los cantantes planearon su separación con varios ceros de por medio.

“Aparentemente, Nodal le habría comprado 3 casas y le habría puesto a Cazzu y a la niña una cuenta bancaria que va a manejar Cazzu hasta que la niña tenga 18 años de 9 millones de dolares” Chisme no Like

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/@cazzu)

Cazzu se ha mostrado sumamente discreta ante la ruptura con Christian Nodal, asegurando que su hija es quien la hace fuerte en momentos difíciles.

De acuerdo con Chisme No Like se dice que Cazzu no va hablar de la polémica, puesto que Christian Nodal le compro tres casas en Argentina antes de separarse.

No solo eso, aseguran que los cantantes se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo y que ahora son muy buenos amigos.

Christian Nodal le habría abierto una cuenta bancaria para Cazzu y su hija Inti en Argentina y en Estados Unidos.

De 9 millones de dólares, es decir un equivalente de 166 millones de pesos mexicanos.

¿Christian Nodal le pagó a Cazzu para no hablar de su separación? Esto se sabe

La separación de Cazzu y Christian Nodal generó polémica por la supuesta interferencia de una tercera en discordia, Ángela Aguilar.

Cazzu ha dado vuelta a la página y se ha dedicado de lleno a la crianza de su hija Inti.

Pero ha llamado la atención que la rapera no ha hecho ningún pronunciamiento público.

En especial, luego de que se ventilo el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quien en un concierto de él se besaron frente al público.

Chisme No Like asegura que Cazzu no va hablar de su separación, debido que Christian Nodal le pagó una fuerte cantidad de dinero para que guarde silencio.