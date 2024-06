¿Christian Nodal quería controlar a Cazzu? Se revive un video de la rapera hablando sobre la razón por la que cree que se terminan sus relaciones.

En medio de las especulaciones, se revivió un video de Cazzu -de 30 años de edad- donde habló sobre su personalidad y la razón por la que creía que sus relaciones no duraban.

¿Será que en este video estaba dando pistas de por qué no duraría con Christian Nodal? Esto fue lo que dijo Cazzu sobre sus novios.

Cazzu confiesa ser una pareja difícil, pues se caracteriza por ser una mujer independiente y eso no les gusta a todos los hombres pues siempre buscan controlarla, ¿indirecta para Christian Nodal?

“Me da una paja el amor, me parece un lugar donde uff... mucho drama, no, no quiero y segundo que... a ningún hombre le gustan tanto las personas como yo, soy muy mía y soy muy difícil de controlar”

Cazzu