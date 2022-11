¿Nadie le advirtió que México era muy futbolero? Cazzu tuvo una terrible metida de pata en su primer concierto en el país, al recordarles a sus fans que perdieron contra Argentina.

Cazzu se presentó en el Coca-Cola Flow Fest el pasado sábado 26 de noviembre, siendo este su primer concierto en México, pero tuvo una enorme metida de pata con los mexicanos.

Aunque ya se estaba en el perreo, los mexicanos no dejaban atrás la pérdida que la Selección Mexicana tuvo vs Argentina, ese mismo sábado en Qatar 2022.

De modo que la burla que Cazzu de 28 años de edad, hizo hacia los mexicanos le atrajo varias abucheos y mentadas de madre en su primer concierto en México.

Aunque no fue la única, una cerveza argentina -Quilmes- también aplicó la misma de la novia de Christian Nodal.

Cazzu estaba siendo bien recibida en México, sobre todo porque era su primer concierto en el país y porque pues es novia de Christian Nodal de 23 años de edad, pero luego la regó fuertemente.

Luego de su presentación en el Coca-Cola Flow Fest 2022, ha Cazzu le debió quedar claro que con el futbol mexicano no se debe meter, pues es algo que duele hasta el alma.

Pero ¿Por qué?

Cazzu se presentó el Coca-Cola Flow Fest 2022, en donde por tratar de convivir con su público mexicano, intentó hacerse la chistosa y terminó odiada por los asistentes.

En el video que ya circula en redes sociales, se ve a la ‘Nena Trampa’, tratando de subir los ánimos de su presentación, pero usó un golpe bajo; el partido México vs Argentina.

“¿Están tristes por qué perdieron, no? Ni modo loco”.

Las palabras de Cazzu, siendo una cantante Argentina en México, se vieron muy mal intencionadas, de modo que enseguida se llevó abucheos y mentadas de madre.

Tras la respuesta del público, Cazzu trató de enmendar su error diciendo que si le iban a la Selección Mexicana debían saltar al ritmo de su música, pero los abucheos siguieron.

“El que no salta no va con la Selección de México, el que no salte es de Argentina”.

Cazzu, cantante.