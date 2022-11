Cazzu está en México y ayer 22 de noviembre, asistió a un evento donde fue premiada, pero también cuestionada sobre el supuesto embarazo con su amor Christian Nodal.

Recientemente se vio a Cazzu de 28 años de edad, desfilando por las Latin Grammy junto a Christian Nodal, y aunque mostró su figura con dos corsets, sigue la duda de su embarazo.

Christian Nodal con su novia Cazzu en los Latin Grammy 2022. (Chris Pizzello / Invision/AP)

Desde hace varias semanas, Cazzu y Christian Nodal de 23 años de edad, se han visto envueltos en rumores de un embarazo en la argentina, pero ¿será verdad?

Aunque Cazzu huyó muy sonriente cuando le cuestionaron sobre Christian Nodal, alguien de su equipo respondió sin que la propia argentina se diera cuenta.

¿Cazzu está embarazada de Christian Nodal? Huye, pero alguien la delató

No, no es momento de llevar pañaleros a Cazzu para el Flow Fest 2022, la rapera argentina no está embarazada de Christian Nodal y fue uno de su equipo quien la balconeó.

Aunque Cazzu no respondió a preguntas sobre su novio Christian Nodal y prefirió huir al escuchar su nombre, alguien de su equipo de trabajo apuntó un claro no, a su embarazo.

Trabajador de Cazzu señala no a su embarazo. (YouTube / Berenice Ortiz / Captura de pantalla)

Los fans de la pareja han apuntado varias señales que ella habría dado sobre un supuesto embarazo; sin embargo, cuando ha tenido la oportunidad de aclararlo no lo ha hecho.

Justo cuando Cazzu huía de entre la gente en la alfombra negra del evento Hombres del Año 2022 de GQ, alguien de su equipo dijo “no” con el dedo.

Se sabe que este hombre es parte de su equipo de trabajo, pues es quien la graba al modelar en la alfombra negra y la bulla que la prensa mexicana le hacía.

¿Cazzu es popular en México? Le hacen bulla, pero ni sabían que dará conciertos

Cazzu fue muy bien recibida por la prensa mexicana, pero ¿en verdad es muy popular para el mundo del entretenimiento?

Desde que la novia de Christian Nodal piso la alfombra negra de GQ, la reportera Berenice Ortiz captó como la prensa la recibió con bulla, aclamando su presencia en las cámaras.

Cazzu, cantante argentina. (@cazzu)

“Cazzu, cazzu, cazzu” se oía y la rapera solo sonreía, aunque al final cumplió con el cometido de la prensa y se acercó a hablar con ellos.

Sin embargo, quedó demostrado el interés porque Cazzu hablara de Christian Nodal, pues los reporteros ni siquiera sabían que este fin de semana tendrá conciertos en el país.

“Reportero- ¿Cuándo el show en México? Cazzu- Ahora, el sábado y la próxima semana también”. Conversación entre Cazzu y un reportero.

Y aunque la prensa hasta elogió cómo se veía junto a Mon Laferte, Cazzu agradeció y en cuanto escuchó Christian Nodal terminó por huir de ellos.