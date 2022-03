Carmen Salinas tendrá su propio museo, revela su hija

Carmen Salinas tendrá su propio museo, reveló su hija María Eugenia Plascencia, quien contó cómo le surgió la idea de hacerle este homenaje a la primera actriz.

La hija de Carmen Salinas también contó cómo va la situación de la herencia, a casi cuatro meses de su muerte, afirmando que hasta el momento todo marcha en armonía.

Asimismo, María Eugenia Plascencia habló sobre la membresía de Carmen Salinas al Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) y lo que ocurrirá ahora que ha fallecido.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, María Eugenia Plascencia contó que en la actualidad se encuentra ocupada haciendo los arreglos para abrir el museo de Carmen Salinas:

La hija de Carmen Salinas contó que la idea del museo no se le ocurrió a ella, sino a un bailarín que al ver toda la ropa que dejó a la primera actriz le recomendó a su hija usarla para hacerle un homenaje:

“Fue el que me dio la idea, Miguel Peregrina, que fue su bailarín, que vino a ver el vestuario que quiero yo obsequiar, porque ya ves que hay muchas personas que imitan a mi mamá, entonces dije, ‘hay mucho vestuario muy bueno que se los quiero obsequiar’, pero me dice Miguel, ‘¿sabes qué?, hay muchas cosas que es mejor dejar, no regales nada hasta que saquemos para hacerle a tu mamá un museo”

María Eugenia Plascencia contó que en el Museo de Carmen Salinas piensa incluir fotos en las que aparece ‘la corcholata’ con personajes famosos del mundo de la política, el periodismo y la farándula.

También, dijo, planea exhibir los vestuarios más importantes en la carrera de Carmen Salinas.

¿Cuándo abrirá el Museo de Carmen Salinas? María Eugenia Plascencia dijo que le gustaría hacerlo, ya sea en el cumpleaños de su mamá o en su aniversario luctuoso.

Sobre la herencia de Carmen Salinas, su hija contó que todo marcha sin contratiempos, en parte, gracias a que su mamá repartió casi todo en vida:

Finalmente, María Eugenia Plascencia habló sobre la situación de Carmen Salinas en el SAG, ahora que ha muerto:

“No, no sé, no me han dicho nada, no sé nada, si vaya a proceder algo a favor de ella, pero sí quedó inscrita [en el SAG], pero ya no supe si [hay] algún beneficio para ella o para la persona que haya dejado de beneficiaria, no sé nada de..., si procede o no, porque fueron pocos meses los que estuvo inscrita”

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas