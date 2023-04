Una pregunta que Carmen Campuzano -de 52 años de edad- ha evitado sobre Andrés García, fue realizada por Gustavo Adolfo Infante y la tensión del momento traspasó la pantalla.

Esta mañana -3 de abril- asistió a Sale el Sol, Carmen Campuzano dispuesta a hablar de los temas que convergen el resurgimiento de su carrera, pero eso no le importó a Gustavo Adolfo Infante.

El periodista de 57 años de edad, le lanzó una pregunta a Carmen Campuzano sobre Andrés García, un asunto del que desde tiempo atrás no quiere ni que le mencionen.

Recordemos que la relación entre Carmen Campuzano y Andrés García -de 81 años de edad- no terminó del todo bien. Así que te contamos qué fue lo que dijo la modelo.

Es de conocimiento público que la salud de Andrés García no tiene mejoría, pues se encuentra en un vaivén, pues en ocasiones está mejor aunque sigue estando delicado.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante quiso aprovechar la visita de Carmen Campuzano, exnovia de Andrés García, a Sale el Sol para cuestionarle sobre el romance.

Y es que según argumentos de Gustavo Adolfo Infante, la modelo evade el tema o bien no quiere ni hablar del estado de salud actual de Andrés García.

Y como la pregunta fue hecha en el programa, en vivo, enseguida se notó la tensión entre los tres conductores de espectáculos y Carmen Campuzano, quien hasta tuvo que respirar profundo.

Gustavo- Andrés García está muy enfermo, muy enfermo. Y tú has tenido una resistencia para no hablar de García. Qué pasó, fueron, se quisieron mucho, vivieron juntos, qué opinión te merece ahorita el delicado estado de salud de don Andrés García”.

Aunque Gustavo Adolfo Infante tensó la asistencia de Carmen Campuzano a Sale el Sol, ella respondió a su cuestionamiento incómodo tras haber respirado profundamente.

Pese a que el periodista le hizo cinco preguntas en una sola, Carmen Campuzano solo le respondió una; el estado de salud actual de Andrés García.

La modelo explicó los motivos por los que no responde a preguntas sobre Andrés García, sin embargo, estando en vivo tuvo que darle pie a lo que Gustavo Adolfo Infante le cuestionó.

Señaló que simplemente se trata de respeto hacia la vida que actualmente tiene Andrés García y dejó en claro que “no tengo nada en contra de él”.

“Te voy a decir, así de claro, no tengo nada en contra de él, todo lo contrario. Yo le deseo que se restablezca pronto, pero me mantengo al margen para no molestar gente ni de allá ni de este lado, porque yo tengo un compañero de vida y él tiene un compañero de vida, es solamente por ese tema que yo me mantengo al margen. Pero siempre deseándole todas las bendiciones”.

Carmen Campuzano, modelo.