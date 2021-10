Carlos Trejo llama ‘puerca’ a Helen Ochoa, amiga de Chiquis Rivera (VIDEO)

El caza fantasmas, Carlos Trejo, llamó la atención del público tras arremeter contra Helen Ochoa, la amiga de Chiquis Rivera, a quien no dudó en llamar “puerca”.

Recodemos que en los últimos meses, Carlos Trejo ha dado mucho de qué hablar, pues no sería la primera vez que se ve involucrado en algún escándalo con otros famosos.

Durante este 6 de octubre se dio a conocer un pequeño encuentro que Carlos Trejo tuvo con los medios, en donde se expresó de algunas personalidades de forma muy contundente.

Los hechos ocurrieron luego de que la cantante, Helen Ochoa y Carlos Trejo tuvieran una acalorada discusión en el reality show “Inseparables” ; en donde enfrentan a varias parejas a una serie de desafíos por dinero, poniendo a prueba su amor y su confianza.

Fue durante la transmisión del pasado 1 de octubre que Helen Ochoa no dudó en hacer una serie de contundentes comentarios a Carlos Trejo, llamándolo hipócrita luego de que él se burlara de Juan Pablo Santos.

Por su parte, el caza fantasmas no se quedó de brazos cruzados y arremetió contra la amiga de Chiquis Rivera, refiriéndose a ella y a su esposo como “puercos”.

“A los únicos que si de plano no soporto no tolero y no quiero vovler a ver es al pinche par de puercos que estaban ahí”

Carlos Trejo