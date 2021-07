Carlos Rivera respondió a las críticas que Daniel Bisogno hizo sobre su físico .

Y es que, en días recientes, el periodista de espectáculos expresó su opinión sobre la apariencia de las cejas de Carlos Rivera .

Mismas que, considera, están “muy depiladas”.

Al respecto, Carlos Rivera utilizó sus redes sociales para responder al comentario de Daniel Bisogno: “Nunca me he tocado la ceja”, aseguró el cantante.

Luego de que Daniel Bisogno criticara la ‘ ceja depilada’ de Carlos Rivera , las fans salieron en defensa del cantante, haciendo viral el comentario.

“No lo critiqué, ¡¡si lo amo!! Solo dije que se les pasó la mano con la ceja”, contestó Bisogno a las ‘riveristas’.

Las palabras del conductor de ‘Ventaneando’ llegaron hasta oídos de Carlos Rivera, quien no dudó en responderlas y demostrar que eran equivocadas.

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Rivera compartió una fotografía de su niñez para mostrar que sus cejas siempre han sido así: “arquedas y delineadas”.

“Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño.”

Carlos Rivera