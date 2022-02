Se burlan de Carlos Muñoz por su regreso; “pensé que tu retiro duraría más”, le dicen entre comentarios de redes sociales.

El pasado mes de diciembre, Carlos Muñoz compartió que se separaría de las redes sociales a causa de las polémicas que lo rodeaban.

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Muñoz dijo estar listo para retomar “el rumbo”. Las reacciones no se hicieron esperar en internet.

Luego de casi dos meses alejado de las redes sociales, Carlos Muñoz asegura que está listo para retomar su vida como profesor de negocios.

Recordemos que, a finales del año 2021, Carlos Muñoz fue criticado por difundir una ideología “clasista” y humillante”.

Carlos Muñoz, influencer, empresario y profesor de negocios, marcó su regreso a redes sociales a través de Instagram.

Al respecto, Carlos Muñoz dijo que tiene la ilusión de “servir y ser útil” para su audiencia, pues ya aprendió de sus errores mediante un proceso de introspección .

“Vamos de regreso con ilusión, me nace desde el corazón hacerlo. He reflexionado y aprendido de mis errores; sé que hay aún mucho que aportar, miles de razones para servir y ser útil.”

Carlos Muñoz se apoyó de Aymar Cedrán, su nuevo coach de liderazgo personal, para encontrar un nuevo rumbo en su regreso.

Y es que, a decir de Carlos Muñoz, su “exceso de ambición” lo orilló a estar solo y distorsionar su mensaje hacia los emprendedores.

El profesor de negocios publicó un extracto de la charla que se grabó en video, confesando que ya aprendió de la humillación y los ataques .

Carlos Muñoz no se salva de las burlas y ataques en su contra, luego de anunciar su regreso a las redes sociales y como profesor de negocios.

En Instagram, una larga lista de usuarios se han quejado del “falso” mensaje de Carlos Muñoz; a decir de algunos, su retiro debió ser definitivo .

“Duérmete otro rato, compa”; “Pensé que tu retiro duraría más”; “¿Ya no vas a vender humo?”; “Ridículo”; “Ya regresó el perro arrepentido”, se lee entre los mensajes.

Carlos Muñoz prefirió limitar los comentarios de sus últimas publicaciones, pues tal parece que su regreso no fue muy bien recibido por los internautas.

Y es que no dejan de leerse burlas y críticas acerca de que Carlos Muñoz es un “falso gurú” que da “patadas de ahogado” por su creciente falta de simpatía.

“Se le acabó la lana y regresó”; “Regresó uno de los mejores cómicos de México”; “Jajaja mira esas patadas de ahogado”; “Eres una parodia, ridículo”, escriben en redes.

Carlos Muñoz regresó a redes sociales después de un proceso de introspección y arrepentimiento.

Además de reiterar que la humillación lo llevó al límite, Carlos Muñoz acusó que sus colegas no lo ayudaron mucho en medio de la polémica.

De hecho, le habrían dado la espalda como traición .

Finalmente, Carlos Muñoz reclamó que se le relacione con la frase “El pobre es pobre porque quiere”, pues es un mensaje que él nunca quiso transmitir.

“La crítica más dura, la más dura de todas, que más me ha dolido, es que me han conectado con el mensaje de que ‘El pobre es pobre porque quiere’, mensaje que jamás dije, que no resuena en mi.”

Carlos Muñoz