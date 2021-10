Carla Fernanda Ávila, la mexicana de 28 años que actuó en ‘El Juego del Calamar’, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Sin duda, fue una grata sorpresa ver a un talento mexicano, como lo es Carla Fernanda Ávila, participando en ‘El Juego del Calamar’.

Con una corta e inesperada carrera como actriz, la joven tapatía ha compartido créditos en importantes series y películas internacionales.

Pero, ¿quién es Carla Fernanda Ávila, la mexicana que actúa en ‘El Juego del Calamar’? A continuación, te contamos su historia.

Carla Fernanda Ávila nació en Guadalajara, Jalisco, en el año de 1993.

Según ha contado en entrevistas anteriores, ella nunca se interesó en la carrera como actriz durante su niñez o adolescencia.

En realidad, los deseos y aspiraciones de Carla Fernanda Ávila estaban relacionados con estudiar una carrera universitaria.

En este sentido, la joven tapatía viajó a Seúl, en Corea del Sur, para continuar sus estudios en Ingeniería en Finanzas .

No obstante, al llegar a dicho país, la actuación terminó por conquistarla.

Carla Fernanda Ávila tuvo que aprender coreano para poder comunicarse, estudiar y trabajar en su nuevo hogar.

Y, aunque confiesa aun tener ciertas dificultades con el idioma, logró sus primeras participaciones como extra y modelo de publicidad de marcas.

A pesar de tener una joven carrera como actriz, Carla Fernanda Ávila ha participado en series y películas de corte internacional.

Vía Instagram, Carla Fernanda Ávila confirmó su actuación en un capítulo de ‘El Juego del Calamar’.

La escena en la que la actriz mexicana hace su aparición en la serie, la muestra como una estatua humana con ‘body painting’ felino.

Carla Fernanda Ávila aparece de fondo; cuando los VIPs se reúnen para ver los juegos.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de ‘El Juego de calamar’. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de pensarlo mucho, decidí compartirlo.”

Carla Fernanda Ávila en Instagram