Cardi B es una cantante estadounidense; sin embargo, mucha gente cree que es de ascendencia mexicana y esto la pone mal muy mal.

Resulta que a Belcalis Marlenis Almánzar cuyo nombre artístico es Cardi B le ofende que crean que es mexicana siendo que tiene raíces dominicanas.

La confusión la saca de sus casillas sobre todo porque la llaman sucia, razón por la que dice que de serlo le pediría al cártel que le corte los dedos a quien la llame así.

A través de una transmisión realizada en su cuenta de Instagram oficial, Cardi B expone su molestia contra las personas que la llaman mexicana.

“Me siento ofendida de que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana”

Por lo que Cardi B da ejemplos de lo que ella considera un insulto respecto a la nacionalidad.

Tras evidenciar el error, explica que al tratarse de dos raíces latinoamericanas, las culturas son muy distintas y ella está orgullosa de tener parte dominicana.

Además de visiblemente existe una diferencia cultural, asegura que su enojo es porque la suelen llamar “mexicana sucia” solo para molestarla.

“La verdad solo me dicen mexicana para irritarme y no solo me llaman mexicana sino me dicen ‘sucia mexicana’”

Cardi B