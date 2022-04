Cachetada de Will Smith revive cuando Tupac Shakur habría intentado pegarle, pero Jada Pinkett lo impidió

Tras la cachetada de Will Smith en los Oscar 2022, revive cómo fue que Jada Pinkett impidió que Tupac Shakur le pegara a su esposo.

Una de las historias sacadas de Hollywood en donde se habla de celos y enemistades es la de Will Smith - Jada Pinkett - Tupac Shakur.

Hechos que ocurrieron durante los noventa, cuando Jada Pinkett comenzó a salir con Will Smith, y en donde el rapero Tupac Shakur mantenía una cercana amistad con la actriz.

Por lo cual esta situación causa conflicto, aunque no todo es tan claro del porqué surgió esta supuesta rencilla entre Will Smith y Tupac Shakur.

La historia de Will Smith y Jada Pinkett: Así fue cómo se conocieron y casaron los actores (Instagram @willsmith)

Esto porque supuestamente la actriz Jada Pinkett le pidió a su entonces amigo Tupac Shakur no pegarle a Will Smith.

Según declaraciones es del rapero Napoleon quien era compañero de grupo de Tupac Shakur en Outlawz.

“La segunda vez que oí de Tupac hablar sobre Jada fue cuando vino a Los Ángeles y él estaba muy enfadado. Decía que Jada acababa de llamarlo y que le pidió por favor que no hiciera nada a Will Smith. Él se ofendió cuando ella le pidió que no le hiciera daño. Creo que eso le hizo más daño aún, porque fue como si Jada diera por hecho que él era una persona impulsiva y violenta. Así que creo que eso hirió sus sentimientos aquella vez en particular”.

Napoleon compañero de Tupac Shaku en Outlawz.