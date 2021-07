C-Kan habla del asesinato de su hermano: “No fue un balazo en la cabeza”

José Luis Maldonado Ramos, mejor conocido como el rapero ‘C-Kan’, rompió el silencio tras el asesinato de su hermano Juan Daniel, ‘El Ruffian’, ocurrido el pasado 13 de julio.

Visiblemente afectado por la pérdida y derramando algunas lágrimas, C-Kan aclaró, a través de un video, las circunstancias en las que murió su hermano.

C-Kan dijo que a pesar de lo mal que se siente, seguirá adelante por su hermano y reveló los planes que tiene para homenajearlo.

En su cuenta de Instagram, C-Kan publicó un video en el que explicó por qué se había ausentado de las redes sociales tras la muerte de su hermano, el rapero ‘El Ruffian’.

“¿Que por qué no me he pronunciado por lo que pasó? Yo creo que cuando alguien se muere ya no tiene redes sociales ni Instagram ni nada ¿verdad? Toca decírselo a él, toca rezarle a él, toca creer que te están escuchando para situar todas esas cosas que quieres decir”

C-Kan, rapero