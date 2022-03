Britney Spears vuelve a desaparecer de Instagram

Britney Spears volvió a desaparecer de Instagram, a seis meses de que su ausencia en la plataforma hermana de Facebook alarmara a sus fans.

A mediados de 2021, desde que se atreviera a denunciar los abusos de los que era objeto a través de su custodia legal, Britney Spears se ha mantenido muy activa en Instagram.

En sus publicaciones, Britney Spears ha exhibido a su familia, ha publicado reflexiones sobre los años que perdió el control de su vida y ha publicado candentes fotos.

Ante ello, los fans de Britney Spears se percataron rápidamente de la ausencia de la cantante, que habría ocurrido en las primeras horas del miércoles 15 de marzo.

Britney Spears (Xavier Collin/Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

A través de su sitio web, la revista Billboard informó que según sus fuentes, la cuenta de Britney Spears no fue desactivada por alguna infracción a las políticas de uso de Instagram.

Ante ello, todo parece indicar que Britney Spears decidió desactivar su cuenta de Instagram voluntariamente, como lo hizo en septiembre de 2021.

En ese entonces, cuando Britney Spears volvió a la plataforma, comentó que se tomó un break para escaparse un fin de semana con su prometido Sam Asghari y enfocarse en su relación.

Antes de desaparecer de Instagram, Britney Spears compartió una conmovedora publicación, en la que confesó lo doloroso que le ha resultado la maternidad.

Esto no ha sido porque le pese tener hijos, sino porque siendo muy pequeños, Britney Spears perdió la custodia de Sean Preston y Jayden James, quienes ahora son adolescentes.

Dicha situación evitó que Britney Spears disfrutara ver crecer a sus hijos, quienes han vivido casi toda su vida con su padre, el exbailarín Kevin Federline.

Al respecto, Britney Spears se sinceró con sus fans, revelando lo mucho que le ha dolido estar separada de los dos menores:

“Lo diré como cuando mis hijos crecieron… LITERALMENTE APESTA. Ya no me necesitan… ¡He llorado muchísimo por mis hijos y no miento!”

Britney Spears