Britney Spears, de 42 años de edad, terminó herida durante una escandalosa pelea con su novio Paul Richard Soliz, de 37 años de edad.

A 17 años de la crisis que la llevó a raparse y que derivó en su tutela legal, Britney Spears ha sido captada nuevamente en una preocupante situación, afuera de un hotel.

A pesar de que hay fotos que la muestran en muy mal estado, Britney Spears ha rechazado que atraviese una nueva crisis mental.

Más aún, Britney Spears ha acusado a su mamá de “tenderle una trampa” para que la opinión pública vuelva a cuestionar su capcidad de hacerse cargo de sí misma.

Según reporta TMZ,durante la noche del miércoles 1 de mayo y la madrugada del jueves, Britney Spears protagonizó un disturbio en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles.

Según el portal, la cantante fue reportada con la Policía de Los Ángeles debido a que agredió y amenazó tanto a los empleados, como a algunos huéspedes del hotel.

Cuando los uniformados llegaron al lugar al no encontrar gran problema, por lo que se marcharon.

Más tarde, según TMZ, Britney Spears habría regresado a su habitación con su novio Paul Richard Soliz, donde se afirma que tenían una fiesta llena de alcohol.

La reunión habría terminado en una pelea física en la que Britney Spears se lastimó una pierna y entró en una crisis nerviosa.

Así, la cantante habría terminado “gritando y fuera de control en el pasillo de su suite” por lo que se solicitó ayuda de paramédicos ante su posible colapso mental.

Una ambulancia habría acudido al lugar del que se retiró instantes después, reportando que “nadie fue trasportado”.

Paparazziz acudiero al lugar, donde captaron a Britney Spears fuera del hotel, descalza, desaliñada, en topless y sólo cubierta con una sábana del hotel, una almohada y un minishort amarillo.

Horas después de los reportes, Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para afirmar que los reportes de su colapso mental son falsos y que está más fuerte que nunca.

En un texto, la cantante señaló que la verdad sobre lo sucedido “apesta”, y aceptó que tuvo una ligera discusión con su pareja, pero descartó que haya ocurrido una agresión.

Sobre la lesión que reporta TMZ, señaló que sufrió una torcedura de tobillo y acusó a los paramédicos de presentarse “ilegalmente” en la puerta de su habitación.

En otra publicación, que incluyó un par de videos, Britney Spears mostró su tobillo inflamado por una caída que sufrió, según señaló.

Entre lágrimas, la cantante reiteró que los paramédicos se presentaron en la puerta de su habitación “ilegalmente”.

Esto provocó una “enorme escena” que era innecesaria, según dijo, porque “sólo necesitaba hielo” para atender su lesión, que le provocó una gran inflamación en el pie.

Britney Spears acompañó su publicación con un texto en el que acusa a su mamá de orquestar todo el escándalo. Asimismo, la cantante agradeció a un hombre quien, según dijo, la ayudó tras el incidente en el hotel.

“¡Sé que mi madre estuvo involucrada! ¡No he hablado con ella en 6 meses y llamó justo después de que sucediera antes de que salieran las noticias! ¡¡¡Me tendieron una trampa igual que a ella hace mucho tiempo!!! ¡Ojalá tuviera abuelos! ¡No la soporto! Honestamente no me importa lo diré 👍🏻🤷🏼 ♀️ !!! ¡Psss este hombre es maravilloso! ¡¡¡Es como un padre para mí y me ayudó anoche!!! ¡¡¡Te adoro y te admiro señor Mathew!!!”

Britney Spears