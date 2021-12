Britney Spears no quiere hacer más giras: “No creo que quiera volver a hacerlo”. A un mes de que se eliminó la tutela que tenía su padre, la cantante habló sobre su futuro en la industria musical.

El pasado mes de noviembre, Britney Spears quedó oficialmente libre de la tutela de su padre Jamie Spears, quien por 14 años estuvo a cargo de sus finanzas y de su vida.

Tras la noticia, han surgido varios rumores acerca del regreso de Britney Spears a los escenarios, ya que muchos de sus seguidores esperan que retome su carrera. Sin embargo esto estaría lejos de suceder.

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears reflexionó sobre algunas de las cosas con las que se encuentra agradecida luego de que se terminó la tutela que tenía su padre.

Tras la resolución del juez, muchos de los seguidores de Britney Spears esperaban que pudiera retomar su carrera y de esta manera poder regresar a los escenarios a tres años de su última gira.

Pero parece que esta situación no se encuentra dentro de los planes de Britney Spears, quien confesó que no desea realizar más giras mundiales.

Britney Spears confesó que la vida en gira es muy difícil por lo que no cree que quiera volver a hacerlo ya que no quiere volver a tener ese nivel de exigencia.

De acuerdo con Britney Spears sus primeros tres años de gira fueron increíbles, pero después el ritmo se incrementó, haciendo que odiará esos momentos en los que se encontraba en ruta.

El último tour que sostuvo Britney Spears fue en 2018, cuando llevó a cabo la gira ‘Piece Of Me Tour’. La famosa encabezó 10 giras entre 1999 y 2018.

A pesar de que la publicación ya no se encuentra disponible, la revista Rolling Stone destacó que Britney Spears se encuentra disfrutando de las cosas sencillas, ya que antes no podía disfrutar de su dinero en efectivo, aunque trabajo por muchos años.

“Fui a un cajero automático y estaba tan orgulloso de mis $ 300 ... y no, no me avergüenzo de mi familia por condonar el hecho de que no se me permitió tener dinero en efectivo durante tanto tiempo cuando trabajé mi pequeño para ellos”

Britney Spears