Billie Eilish no creyó necesario “salir del clóset” ya que dio por hecho que su gusto por las mujeres era más que obvio aún cuando ella no se define con alguna etiqueta.

Al igual que muchas personas, Billie Eilish no se presenta como heterosexual, lesbiana, bisexual, persona binaria o queer, ella simplemente es.

Y se sentía tan a gusto hasta que concedió una entrevista a la revista Variety, donde reveló su gusto por el género femenino, lo que desconcertó a muchos.

Sus fans se preguntaron si realmente salió del clóset o simplemente estaba adulando a su género, por lo que la cantante ahondó en el tema.

A su paso por la alfombra roja de Variety’s Hitmakers Brunch, Billie Eilish admite haber salido del clóset en la pasada edición Variety Power of Women, donde dijo que le gustan las mujeres al igual que los hombres.

Así como, Billie Eilish, de 21 años de edad, se dijo sorprendida de que sus seguidores no notaran que es parte de la comunidad LGTB+ pues para ella es muy obvio.

“Pensé: ¿no era obvio? No sabía que las personas no lo sabían. Realmente no creo en eso. Solo estoy como..¿Por qué no podemos solo existir? Lo he estado haciendo por un largo tiempo y no hablé de eso, ops”

Billie Eilish