El soundtrack de la película Barbie suma una nueva canción llena de melancolía con una Billie Eilish vintage.

Por lo que tras escuchar a Dua Lipa, Karol G, Charli XCX y hasta Ryan Gosling, es turno de la joven cantante de 21 años Billie Eilish con la canción What Was I Made For.

Billie Eilish vintage estrena What Was I Made For, canción para la película Barbie (@billieeilish)

Una Billie Eilish vintage junto a su hermano Finneas O’Connell -de 25 años de edad- han estrenado What Was I Made For, la melancólica canción para la película Barbie.

Misma que los hermanos compusieron en solo un día tras ver algunos cortes de la película Barbie sin terminar que la propia Greta Gerwig les mostró.

A esto, What Was I Made For se ha convertido hasta ahora la canción más melancólica para la película Barbie.

Misma en la que se plantea la existencia de uno, lo que nos hace preguntarnos si acaso Barbie lo hará.

Ya que en What Was I Made For de Billie Eilish se puede escuchar las frases: “parecía tan vivo, resulta que no soy real… ¿Para qué fui hecho?”.

Asimismo, además de estrenar la canción What Was I Made For, también Billie Eilish reveló el video que acompañará al tema con guiño a Barbie.

En el cual podemos ver a Billie Eilish convertirse en un Barbie vintage, la cual juega con un cajón especial y lleno de prendas de la famosa muñeca de Mattel.

Si te encantó la canción What Was I Made For de Billie Eilish para Barbie. La película aquí te dejamos la letra para que disfrutes más de ella.

I used to float, now I just fall down

I used to know, but I’m not sure now

What I was made for

What was I made for?

Taking’ a drive, I was an ideal

Looked so alive, turns out I’m not real

Just something’ you paid for

What was I made for?

‘Cause I, I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

When did it end? All the enjoyment

I’m sad again, don’t tell my boyfriend

It’s not what he’s made for

What was I made for?

‘Cause I, ‘cause I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday, I might

Someday, I might

Think I forgot how to be happy

Somethin’ I’m not, but something’ I can be

Somethin’ I wait for

Somethin’ I’m made for

Somethin’ I’m made for