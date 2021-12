Billie Eilish revela que pudo haber muerto de Covid-19

La cantante estadounidense Billie Eilish reveló que pudo haber muerto de Covid-19, y recordó el oscuro momento que vivió con la enfermedad.

Recordemos que a penas hace un par de días, Billie Eilish confesó haber sido víctima del Covid-19 y declaró que la vacuna le salvó la vida.

La intérprete de 19 años ahondó más en el tema durante una entrevista para el programa de radio de Howard Stern, Sirius XM; habló sobre la importancia de las vacunas y recordó lo complicado que fue sopesar la enfermedad.

Billie Eilish confiesa que pudo haber muerto de Covid-19

Billie Eilish compartió que el ser portadora de Covid-19 fue una de las peores experiencias de su vida y señaló que su estado físico y de salud eran “miserables”.

Billie Eilish (@Billieeilish / Instagram)

La cantante compartió que aún tiene estragos de la enfermedad: “No he muerto, y no me iba a morir tampoco, pero eso no quita que me sintiera totalmente miserable en esos casi dos meses. Fue terrible y todavía sufro secuelas”, dijo.

Billie Eilish reiteró en todo momento, que fue gracias a la vacuna, que pudo ganar la batalla contra el Covid-19: “Quiero dejar esto bien claro: estoy bien debido a la vacuna. Creo que si no hubiera estado vacunada, podría haber muerto, porque estuve muy mal”, expuso.

“Cuando digo que estaba mal, me refiero a que me sentía horrible, pero desde un punto de vista más general, tampoco estaba tan mal, ¿sabes a lo que me refiero?”, agregó Billie Eilish.

Luego de su experiencia, la cantante busca llevar un mensaje positivo a los jóvenes y a incentivarlos con relación a la aplicación de las vacunas.

Billie Eilish defendió la efectividad de las vacunas contra Covid-19, luego de haber sido portadora de la enfermedad y haber sobrevivido, pese a la gran gravedad en la que se encontraba.

La intérprete de ‘Ocean Eyes’ no es la única que ha tenido que enfrentar la enfermedad en los últimos meses; Karol Sevilla, Juan De Dios Pantoja, Ed Sheeran y Robert Pattinson son solo algunas de las figuras en la industria del entretenimiento que han librado la batalla contra el Covid-19.