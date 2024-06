Big Javy, vocalista de Inspector, bajó 75 kilos y revela en entrevista cuál fue su secreto para lograrlo.

Javier Sánchez, mejor conocido en la escena musical como Big Javy, ha sorprendido por su radical cambio de imagen.

El cantante, reconocido a través de los años por su talento en el Ska mexicano, ahora disfruta de un nuevo estilo de vida.

Inspector es una banda de rock y ska emblemática de México, que surgió en los años 90 y sigue vigente en la industria musical.

La banda sigue cautivando a su público, en donde Big Javy ha sido un elemento vital para la agrupación.

Big Javy había sufrido sobrepeso, por lo que tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios para cuidar de salud.

“Bajé 75 kilos. Pesaba 160 y llegué a los 85 kilos. Ahora estoy como en 90 o 95, pero me siento bien y quiero seguirme cuidando. Afortunadamente nunca sufrí de presión alta o de azúcar. "

Big Javy llegó a pesar 160 kilos y ahora bajó 75, convirtiéndose en un hombre nuevo que disfruta estar sobre el escenario.

En una entrevista para TV Notas, Big Javy reveló que bajó de peso no por estética, sino por su salud.

Tomar conciencia sobre su peso lo hizo recuperar su salud, además de dormir mejor y comer bien; evitando las desveladas y las fiestas del trabajo.

Big Javy de Inspector ha sorprendido a sus seguidores por su condición física, pues presume su nuevo cuerpo delgado.

El cantante reveló a TV Notas que bajó mucho de peso, pues se dio cuenta de la gravedad del asunto.

Reveló que el exceso de las desveladas y bebidas alcohólicas eran unos de las principales motivos de su sobrepeso.

No obstante, el secreto de Big Javy fue estar un año completo sin estrés, comer bien y evitar los excesos.

Además, tiene la responsabilidad de sus padres, lo que hizo que el objetivo de bajar de peso se incrementara.

Big Javy reconoce que estar alejado de ciertos vicios también le ha ayudado a estar arriba de los escenarios.

“Soy hijo único y de mí depende toda la familia. Entonces me tengo que cuidar. No me puedo dar el lujo de estar tirado”.

Big Javy