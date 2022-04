El cantante mexicano Beto Zapata, primera voz de Grupo Pesado, rompió el silencio tras ser ‘toqueteado’ por una de sus fanáticas.

Recordemos que fue en un concierto que ofreció en Laredo, Texas, Estados Unidos, donde Beto Zapata de Grupo Pesado fue acosado por una seguidora.

En una entrevista para ‘Venaneando’ el músico habló sobre el incidente; declaró que fue sorpresivo para él.

“En ese momento no pensé, me sorprendió obviamente”, compartió Beto Zapata.

Sin embargo, pensó que había sido otra persona la que se había atrevido a tocar sus genitales y no fue hasta que vio los videos, cuando se dio cuenta de que no fue así.

“Antes de que sucediera este incidente, estaba otra persona, no alcanzaba a ver porque traía el acordeón puesto”, explicó.

“Estaba una persona muy insistente tocándome el chamorro, que la complaciéramos con un tema, entonces yo pensé que era la misma persona”, agregó el vocalista de Grupo Pesado.

Cuando se dio cuenta que se trataba de “una persona que exclusivamente se acercó a eso y se retiró”, no se sintió ofendido ni acosado.

“Yo lo tomé simplemente como algo qué pasó, me sorprendió y la persona nunca pensó que el público fuera a atacar”, señaló.

Beto Zapata no creyó que sus fans se lanzaran en contra de la mujer “sobre todo por lo que ha pasado en los últimos años, que se ha protegido mucho a la mujer”.

Beto Zapata, vocalista de Grupo Pesado. (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Detalló que “han ocurrido hechos dentro del espectáculo, donde la mujer es la que se ve afectada y salen todas a la defensa”.

Beto Zapata dejó claro que no solo no le molestó la acción de su fanática, fue un halago para él.

“Yo no opiné, podría ser hasta como un piropo por parte de esta persona, es algo que la verdad no me incomodó”, compartió.

Finalmente confesó que él mismo mostró a su esposa el video en el que le agarraron los genitales.

“Mi esposa vio el video, le dije ‘antes de que te llegue, aquí está el video’, me dice ‘bueno, te pasó, es algo que no provocaste’”, expuso.

Asimismo, declaró que no es la primera vez, sin embargo, el acoso no ha pasado de que le “agarraren las pompas”.

¿Beto Zapata de Grupo Pesado va a demandar a fan que le agarró los genitales?

Beto Zapata de Grupo Pesado fue cuestionado sobre la posibilidad de demandar a su fanática por acoso.

Sin dudarlo, el músico respondió: “Para nada, no, no, de ninguna manera”.