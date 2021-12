Beto Cuevas terminó golpeado por culpa de una app de citas

El cantante y actor chileno Beto Cuevas reveló que terminó golpeado por culpa de una app de citas, cuando intentaba encontrar pareja.

¿Cómo un encuentro que pintaba para terminar en romance terminó con Beto Cuevas golpeado por su chica prospecto?

El cantante habló de su mala experiencia con las apps de citas en entrevista para el programa ‘Ventaneando’, señalando que pudo haber sido víctima de algún chantaje.

Beto Cuevas (@iambetocuevas / Instagram)

Beto Cuevas cuenta cómo decidió probar suerte en las apps de citas

Beto Cuevas contó que en algún momento, cuando vivió en Estados Unidos, decidió probar suerte con las apps de citas, aprovechando que en ese país no es muy conocido.

“Decidí probarlo porque estaba soltero... pero no me gustó, tuve una experiencia que no fue muy linda porque uno no sabe, finalmente es como la vida también, uno puede conocer a alguien que te presenten y finalmente no funciona esa relación” Beto Cuevas

Beto Cuevas calificó como “extraña” su experiencia con las apps de citas, señalando que al hacer “match” con una chica, decidieron reunirse.

Beto Cuevas (@iambetocuevas / Instagram)

Beto Cuevas: “Después de darnos unos besitos me pegó una cachetada”

Según la opinión del cantante, la cita iba muy bien, pero en algún momento la situación dio un giro de 180 grados y él terminó siendo cachetado:

“Después de darnos unos besitos me pegó una cachetada y me tocó con el dedo el nervio óptico y vi una luz azul como en los dibujos animados, entones ahí no me gustó” Beto Cuevas

Beto Cuevas dijo que para evitar que las cosas se tornaran peores, decidió terminar con la cita y desde entonces no ha intentado usar otra vez las apps de citas:

“Yo jamás le levantaría la mano y le pegaría una mujer, pero tampoco considero que una mujer tenga derecho de pegarle a un hombre, entonces la invité a que se fuera y se fue y nunca más supe de ella” Beto Cuevas

Beto Cuevas presume motivos ocultos de su cita para haberlo golpeado

A hora que piensa en lo sucedido, Beto Cuevas planteó la posibilidad de que su cita de entonces tuviera objetivos distintos a los románticos al usar las apps de citas: