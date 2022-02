Belinda ya pagó la peluca de más de 20 mil pesos que debía desde noviembre de 2020 a Carls Jee, un especialista en la elaboración de cabelleras postizas con cabello humano.

Un día antes, Carls Jee denunció en redes sociales a los colaboradores de Belinda por tener más de un año sin pagarle por la peluca que había sido usada en una campaña publicitaria.

El revuelo que generó la información hizo reaccionar de inmediato a Belinda, por lo que Carls Jee agradeció a los internautas y les contó cómo le pagaron la deuda.

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Carls Jee, fundador de la empresa Wigs By Mamma Jee, contó que su primer acercamiento con Belinda se dio gracias a una revista de moda.

Jee dijo que a Belinda le gustó tanto su trabajo, que quizo quedarse con una de sus pelucas, cuyo costo era de poco más de 205 mil pesos mexicanos:

“Al principio me contactaron de parte de una revista de moda, muy importante a nivel mundial, diciendo que necesitaban una peluca con un valor como de 10 mil dólares, pero no me había dicho que era para Belinda, entonces estoy ahí con Belinda, estamos super bien, platicamos, y le gusta la peluca que le llevé como en préstamo, y me dijo que la quería comprar el 23 de noviembre del 2020″

Carls Jee