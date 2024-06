Belinda -de 34 años de edad- está llorando porque Céline Dion, su cantante favorita, sabe de su existencia.

Belinda presumió con sus seguidores que una de sus artistas favoritas sabe de ella y no pudo contener la emoción.

La cantante ha sacado su fanatismo a relucir después de que Céline Dion compartiera una de sus historias en Instagram y así lo celebró.

Todos los famosos o cantantes son ídolos para nosotros, así que siempre es una sorpresa cuando idolatran a otros artistas.

Esto fue lo que sucedió con Belinda, quien ha compartido en sus redes sociales el amor y admiración que le tiene a Céline Dion.

No solo eso, Belinda lloró al saber que Céline Dion, a quien reconoce como su artista favorita, sabe de su existencia.

“Ay no me muero, Céline Dion, gracias por existir has sido mi mayor inspiración, la mejor cantante del mundo”

Céline Dion