Ya entrado el mes de octubre, Belinda se encuentra emocionadísima porque ya comienzan los preparativos del Halloween, es decir, su época favorita del año.

Belinda, quien tiene 33 años de edad, no solo enseñó su diseño terrorífico de uñas, sino que compartió su fascinación por Tiffany, la novia de Chuky.

¿Será que la cantante será Tiffany, la novia de Chucky, este Halloween 2022?

Belinda ya está viendo lo de su disfraz para Halloween 2022 y eso quedó claro cuando enseñó que ya se cambió el diseño de uñas por algo con temática tenebrosa.

La cantante de “Luz sin gravedad” compartió el nuevo diseño de uñas, en tonalidades negras y rojas, con llamas y caras tenebrosas, pero ¿Ya está viendo lo de su disfraz?

Belinda no había compartido su fascinación por la saga de Chuky, pero ahora usó su Instagram para revelar que ama a Tiffany, la novia del muñeco diabólico.

Todo parece indicar que Belinda ya está dando las pistas de su disfraz y que podría tratarse de Tiffany, la novia de Chuky, pues le parece fascinante. Además traen el mismo color de uñas.

En sus historias de Instagram reveló que le llegó su muñeca de Tiffany, y se enfocó en engrandecer cada detalle; desde su vestido hasta su tatuaje en el pecho.

“No puedo de la felicidad, vean los detalles, mi Tiffany, saben cuánto tiempo había estado esperando este momento, no, no, no, me encanta”.

Belinda, cantante.