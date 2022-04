La actriz y comediante Bárbara Torres cumplió 51 años de edad y ha revelado que lo festejará como una fiesta de 15 años.

Bárbara Torres, mejor conocida por su persona de Excelsa , está por cumplir sus 51 años de edad.

Y, a través del canal de YouTube de Eden Dorantes , ha revelado que planea celebrar su cumpleaños con toda una fiesta, pero con una temática de 15 años con todo y chambelanes.

A través de una entrevista de YouTube, Bárbara Torres mejor conocida por su personaje de Excelsa, reveló que hará una fiesta de 15 años para festejar sus 51 años.

La fiesta de Bárbara Torres contará con chambelanes, siendo Carlos Arenas y Tony Balardi los dos principales.

Raquel Garza será una de sus damas, así como Cecilia Galeano y todas las amigas de Bárbara Torres.

Asimismo, la actriz y comediante reveló que su vestido para su fiesta con temática de 15 años será rosa y contará con padrinos de todo.

“Me encanta como es la tradición de acá y me encanta poder divertirnos con eso y todo el mundo me dice ‘¿Cómo me voy?’ Pues como se va uno vestido a una fiesta de XV años.”

Bárbara Torres