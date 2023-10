Después de que Sergio Mayer revelara que escribirá un libro autobiográfico, Bárbara Mori -de 45 años de edad- reacciona al saber que va a ser parte de esta historia.

En entrevista, Bábara Mori dijo que desconocía que Sergio Mayer -de 57 años de edad- fuera a escribir de ella en un capítulo de su libro.

La actriz mexicana sabe que a pesar de la polémica en torno a su separación, tiene los pies en la tierra ya que su familia sabe quién es realmente.

Hace unas semanas, Sergio Mayer sorprendió a sus seguidores con la noticia que pronto escribirá un libro en el que contará su vida.

Incluyendo parte de su carrera profesional, polémicas y cosas más personales, una de ellas su matrimonio con Bárbara Mori.

Bárbara Mori se mostró sorprendida al escuchar que Sergio Mayer escribirá un libro donde le dedicará un capítulo.

En un encuentro con la prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Bárbara Mori fue cuestionada sobre si Sergio Mayer tenía autorización para usar su nombre.

“Ah no, no sabía, pues con los pies bien en la tierra, yo creo que mi familia es quien siempre recordado de donde vengo y eso me ha ayudado a estar presente y estar con los pies en la tierra y darme cuenta que esto es increíble y lo que importa es lo que hay adentro.”

Bárbara Mori