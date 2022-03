Bárbara de Regil quiere ir bichota a un bautizo

Bárbara de Regil se probó un jumpsuit de una diseñadora mexicana, y ahora dice sentirse “más bichota”, además, pidió ser invitada a un bautizo para usar su outfit.

La influencer y actriz Bárbara de Regil compartió en sus historias de Instagram, un atuendo en color blanco, situación que solo ha pasado pocas veces.

Regularmente, suele vestir en colores negros pero al probarse el jumpsuit blanco, reveló sentirse “más bichota”, además de que el corsé que tiene “está apretado”.

Enseguida pidió a sus seguidores invitarla a un bautizo o baby shower para irse vestida con ese outfit, “ya me vi con mis taconzones”.

Asimismo, Bárbara de Regil se sumó a la tendencia de uñas con ‘gomitas’ y se colocó panditas y otras decoraciones.

Bárbara de Regil, actriz.