Bárbara de Regil estaba de vacaciones en Punta Mita, Nayarit, y pese a que todos los días se paraba a entrenar, la mañana de ayer -17 de abril- decidió no hacerlo.

Compartió que luego de “comer frito” y de haberse sentido mal toda la noche, escuchó a su cuerpo que le decía “hoy no entrenes”.

Pidió a sus seguidores hacer lo mismo, aunque subrayó que no se debe abusar, “tu cuerpo no te va a decir todos los días no entrenes”.

Debido a que los dueños del hotel en donde se hospedaba notaron la ausencia de Bárbara de Regil en el gimnasio, enseguida mostraron su preocupación sobre ello.

Bárbara de Regil se sobrepasó con la comida frita y no pudo entrenar

Bárbara de Regil aprovechó que no entrenó ayer -17 de abril- para compartir a sus seguidores un mensaje de escuchar lo que el cuerpo pide.

Pese a que se creería que Bárbara de Regil no deja de entrenar, no es así, la actriz e influencer fitness platicó en qué momentos deja de hacer ejercicio.

Bárbara de Regil, actriz. (María Martínez / Cuartoscuro)

En anteriores ocasiones, Bárbara de Regil ha dejado de entrenar por haberse desvelado, cuando está enferma y por gusto propio para darse un descanso.

Ahora, contó que estando de vacaciones en Punta Mita, Nayarit, fue porque comió frito, recordando que tomó el riesgo pese a que sabe que no es tolerante a ese nivel de grasa.

Explicó que tuvo una noche muy pesada, pues sintió malestar e inflamación que no le permitió dormir bien. Debido a ello decidió no entrenar.

“Tu cuerpo te avisa, ojo, no vayas a hacer la broma de que tu cuerpo te avisa diario que no entrenes. No dormí nada bien, por lo que comí en la tarde, tu cuerpo es sabio aprende a escuchar a tu cuerpo”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil no entrena por haber comido frito. (@barbaraderegil)

Bárbara de Regil preocupa por su ausencia a entrenar

Bárbara de Regil se hospedó en una casa de lujo en sus vacaciones de Semana Santa, misma en donde tiene gimnasio y al verse ausente de su entrenamiento, preocupó a los trabajadores.

La influencer fitness decidió escuchar a su cuerpo luego de haber pasado una mala noche por haber comido frito.

Debido a que decidió no ir a entrenar, Bárbara de Regil mostró un mensaje de los trabajadores de su hospedaje, en donde le cuestionaban si estaba bien.

“Buenos días, me dicen que no entrena hoy, todo bien?”. Bárbara de Regil, actriz.

Además de exhibir las atenciones que recibió de los que la hospedaron agregó un poco de risa y ternura a la preocupación que tuvieron hacia su salud.

“Jajajajajaa cuando en el hostel se enteran que no entreno… se preocupan awwwww que hermoso”. Bárbara de Regil, actriz.

Bárbara de Regil muestra que se preocupan por ella por no entrenar. (@barbaraderegil)

