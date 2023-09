Kunno asistió al concierto de RBD en Las Vegas, pero logró no pasar desapercibido ante los ojos de Anahí al ir vestido como Mía Colucci.

A través de sus historias de Instagram, Kunno -de 23 años de edad- compartió estar en Las Vegas, para luego revelar que además del festejo de uno de sus amigos, su objetivo era ir al concierto de RBD.

Y sin duda, el influencer eligió el look adecuado para una persona en primera fila, pues se vistió de Mía Colucci y enseguida captó la atención de Anahí -de 40 años de edad-, quien reaccionó de una forma que todos están amando.

Kunno va al concierto de RBD en Las Vegas, muy en Mía Colucci. (@papikunno)

Kunno se viste de Mía Colucci para concierto de RBD en Las Vegas

A los fans de rebelde y los haters de Kunno les tocó soportar que el influencer viajara a Las Vegas y se convirtiera en una de las primeras figuras públicas en ver un concierto de RBD.

Pero claro que Kunno no podía ir vestido de forma normal, pues eligió el look de su personaje favorito de ‘Rebelde’, Mía Colucci, el papel que Anahí tuvo en la telenovela.

En cuanto el influencer subió las primeras historias con su look de Mía Colucci, empezó a recibir burlas, pero él ahora sabe que todo vale la pena por la reacción que tuvo Anahí al verlo.

Kunno eligió una peluca rubia con un sombrero rosa con plumas y luces led, además de una playera rosa y un pantalón corte acampanado rosa con brillos.

Incluso, Kunno contó que tuvo que conseguir específicamente el pantalón con brillos que es clásico de un atuendo Mía Colucci.

Asimismo, Kunno grabó varias historias para su Instagram con la canción de fondo clásica de Anahí, “Sálvame”.

Anahí quedó enamorada del look Mía Colucci que Kunno llevó al concierto de RBD en Las Vegas

Kunno fue al concierto de RBD en Las Vegas vestido como Mía Colucci, y claro que no pasó desapercibido porque estaba en primera fila y hasta Anahí logró verlo, quedando encantada.

Reacción de Anahí al ver a Kunno vestido como Mía Colucci en concierto de RBD. (@papikunno)

De forma muy especial, el influencer llamó a sus seguidores a luchar por su sueños, apuntando que a él se le había concedido uno en el concierto de RBD.

Y es que el gran look que Kunno eligió, no pasó desapercibido a los ojos de Anahí, quien reaccionó con un “oh my god, te amo”, al ver al influencer muy en Mía Colucci.

Incluso, Anahí se distrajo de la canción que RBD estaba cantando en Las Vegas, pues cuando se centró en el concierto el resto de los integrantes ya estaba en plena melodía.

Por otra parte, Kunno mostró que tuvo la oportunidad de ver a Anahí cuando ya se retiraba del concierto en Las Vegas, la abrazó y le celebró el gran show que dieron.

“Lloré grité, todo (...) cuando quieras doble aquí estoy”. Kunno, influencer.

Cabe destacar que en varias ocasiones, Anahí le dijo “te amo” a Kunno, desde el escenario de RBD en Las Vegas.