Ashton Kutcher es el crush cinematográfico de muchas personas, pero Aislinn Derbez lo llevó a otro nivel y viven incómodo momento al enterarse de un detalle de su pasado.

‘Your place or mine’ es la nueva película de Netflix protagonizada por Reese Witherspoon, de 36 años de edad y Ashton Kutcher -de 45 años de edad.

Esta comedia romántica reúne por primera vez a esta pareja cinematográfica y significó un gran reto para los actores, pues no se conocían.

Al final todo fue fluyendo, por lo que Ashton Kutcher y Reese Witherspoon hicieron entrevistas virtuales y Aislinn Derbez tuvo la oportunidad de hablar con ellos.

Ashton Kutcher y Reese Witherspoon tuvieron una entrevista virtual con Aislinn Derbez, para su podcast ‘La magia del caos’.

La actriz de 36 años de edad, se mostró emocionada de hablar con los actores, pero más con Ashton Kutcher.

Al parecer, el actor estadounidense es el crush de adolescencia de Aislinn Derbez y no se pudo contener, y se lo contó.

La hija de Eugenio Derbez comenzó por halagar el trabajo de Reese Witherspoon y mencionarle que había sido su inspiración para hacer su podcast.

“Reese quiero contarte que me siento súper inspirada por todo lo que estás haciendo con Hello Sunshine, de hecho tu empresa fue una inspiración para la mía”

Posteriormente, Aislinn Derbez habló con Ashton Kutcher y comenzaron a tener una conversación algo incómoda.

“Ashton siempre he amado todos los personajes que has interpretado, ¿sabes qué? Vamos a fingir que no estabas en los pósters de mi cuarto cuando tenía 18 años ¿si? Y que soy super profesional”

Aislinn Derbez