Aseguran que Mauricio Ochmann le bajó la novia a Diego de Erice

Mauricio Ochmann no mintió, no engañó a Aislinn Derbez con Paulina Burrola; sin embargo, su nueva relación no inició por la buena, sí hubo infidelidad aunque por parte de la exreina de belleza.

“Un amigo” de Mauricio Ochmann se acercó a la revista TV Notas para confirmar que el actor comenzó a cortejar a Paulina Burrola cuando se divorció de Aislinn Derbez.

Ellos se conocieron en un evento hace más de un año cuando Mauricio Ochmann enfrentaba una crisis matrimonia l por lo que no pasó nada. Solo se cayeron bien.

Efectivamente el contacto fue por redes sociales. Mauricio Ochmann comenzó a escribirle a la modelo, quien en ese entonces sostenía un noviazgo con Diego de Erice.

Comenzaron a seguirse en redes sociales y aunque rara vez intercambiaron mensajes, en enero de este año Mauricio Ochmann comenzó a coquetearle.

Mauricio Ochmann sabía que Paulina Burrola era novia de Diego de Erice

Aunque Mauricio Ochmann sabía que Paula Burrola era novia de Diego de Erice, la invitó a salir una vez que vino a México por un evento; ella aceptó.

Fue su primera cita. Hubo besos aún con Diego de Erice de por medio . Pronto aquel noviazgo se vino abajo pues la modelo perdió el interés.

Diego de Erice se enteró del engaño debido a que le cachó mensajes de Mauricio Ochmann a Paulina Burrola; sin embargo, ella le aseguró que solo eran amigos.

Diego de Erice no quedó conforme con la explicación así que terminaron su relación por lo sano. Fue en febrero cuando ella volvió a la soltería y Mauricio Ochmann la buscó para algo más.

Aunque la nueva pareja acordó ir poco a poco les ganó la emoción y destaparon su romance. Mauricio Ochmann y Paulina Burrola están tan felices al punto que se olvidan del mundo cuando están juntos.