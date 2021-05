Arturo Islas Allende explota contra Markitos Toys por pedir que no donen para santuario de ‘Big Boy’

Arturo Islas Allende, el conductor de televisión y ambientalista que organizó el rescate del elefante ‘Big boy’, explotó en contra del youtuber Markitos Toys.

En su más reciente video, el influencer visitó el Zoológico de Culiacán, donde ‘Big boy’ está bajo caurentena, en espera de ser trasladado a un santuario.

Markitos Toys criticó que el elenfante se encuentre en un lugar tan pequeño, donde hay una cerca eléctrica. Ante ello, pidió a sus seguidores que no donen su causa.

Esto ha hecho reaccionar a Arturo Islas, quien calificó al influencer como un “payaso ignorante” por sus críticas desinformadas.

En su video titulado ‘Así se encuentra el zoológico de Culiacán’, que publicó el 17 de mayo, Markitos Toys mostró las condiciones en las que vive por el momento ‘Big boy’.

Ante ello, el youtuber originario de Sinaloa hizo una petición a la gente que apoya la causa del elefante, que trabajó por años en varios circos.

“Para ese elefante que está ahí hicieron una página web para que tú dones, según para que le den comida y todo ese rollo. Yo los invito a que no donen ni un peso, porque quien compró ese animal debe tener dinero para mantenerlo, si no, no lo hubiera comprado”

Markitos Toys