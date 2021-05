Tras accidente en el Metro, Arturo Islas y Bernarda Salgado convocaron a una marcha pacífica el sábado a las 12:00 desde el Ángel de la Independencia

El activista Arturo Islas ayudará a Bernarda Salgado, mamá de Nancy y Tania Lezama, víctimas del accidente en el Metro, a poner una denuncia contra la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

En un video difundido en sus redes sociales, Arturo Islas, junto con Bernarda Salgado, anunció que pondrán una denuncia colectiva contra el Gobierno de CDMX por el accidente en el Metro.

“Con la voz de la señora Bernarda vamos a hacer una demanda colectiva contra el gobierno de la CDMX y todos los involucrados, no basta con que la Fiscalía abra una investigación” Arturo Islas

Denuncian trato indigno a familiares de víctimas del accidente en el Metro

Bernarda Salgado es mamá de Nancy Lezama, joven de 22 años de edad que murió por el accidente en el Metro, y de Tania, quien se encuentra internada con una columna rota en el Hospital María José Roma.

Desde el Hospital, Bernarda Salgado denunció que las autoridades de la CDMX no les ha dado un trato digno como víctimas.

“Claudia Sheinbaum no se ha presentado. Estuve en 3 hospitales (…) ella no se ha presentado en ningún hospital, no le he visto la cara" Bernarda Salgado

Bernarda aseguró que las autoridades sólo pagaron los gastos fúnebres de su hija Nancy Lezama, pero no sabe si pagarán el panteón y los gastos médicos de hija Tania, de 15 años, quien resulto lesionada por el accidente del Metro.

“No me han dado un trato digno, de hecho, la caja de mi hija es muy corriente, es de madera. Más bien no nos están apoyando en nada” , denunció.

Por su parte, Arturo Islas señaló que le está dando apoyo económico a Bernarda Salgado para que se hospede cerca del hospital donde se encuentra su hija Tania Lezama.

"No tenía que venir yo a darle un apoyo económico eso debió haberlo hecho alguien de las autoridades mexicanas” Arturo Islas

Convocan a marcha para denunciar a las autoridades por colapso del Metro

Arturo Islas convocó a una marcha pacífica que partirá del Ángel de la Independencia e l próximo sábado 15 de mayo a las 12:00 horas , para exigir justicia por el accidente en el Metro.

El activista señaló que el día de la marcha se recaudarán firmas para interponer la denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México (CDMX). También invitó a abogados a sumarse.