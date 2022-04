Arleth Terán fue nombrada en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández, en donde la señaló que haber sostenido un romance con ‘La Barbie’.

Luego de mostrarse desaparecida del ojo público, Arleth Terán apareció en un evento, en donde puso un alto a lo que escribió Anabel Hernández sobre ella.

Arleth Terán no puso freno al decir que no demandará a Anabel Hernández, pues aseguró “si mi nombre le da de comer, pues buen provecho”.

Asimismo, la señaló de mala periodista pues dijo “sus fuentes son YouTube y personas que no puede revelar su nombre”, además aseguró que el libro no afecta su vida personal.

Arleth Terán rompió el silencio del libro de Anabel Hernández, ‘Emma y las señoras del narco’, en donde la señala de haber sostenido un romance con ‘La Barbie’.

Según las fuentes de información de Anabel Hernández, la actriz se convirtió en la amante de ‘La Barbie’, pues el tenía un romance formal con Priscila.

Diciendo que la llenó de lujos, viajes, dinero, entre otras cosas, la actriz declinó lo que dice el libro y dijo no ha afectado su vida los señalamientos.

Explicó “yo educo a mi hijo en casa, tiene cuatro años”, sosteniendo que los padres de familia de los compañeros de su primogénito son gente “que no lee ese tipo de libros”.

“Son gente de criterio, es muy difícil hacerlas tontas con cualquier cosita, van más allá, no creo que sea el libro que estas personas leen, la gente no se come cualquier cosa”.

