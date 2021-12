Ariana Grande describe como “una de las mejores canciones de todos los tiempos” a éxito de Katy Perry

La cantante Ariana Grande describió como “una de las mejores canciones de todos los tiempos” a un éxito de Katy Perry, durante la más reciente emisión de ‘The Voice’.

‘The One That Got Away’ fue el tema que Ariana Grande elogió durante el reality show ‘The Voice’, en donde es jueza.

Ariana Grande expuso que es “una de las mejores canciones pop, mejor escritas de todos los tiempos, de uno de los mejores álbumes pop de todos los tiempos”.

Cabe recordar que ‘The One That Got Away’ forma parte del álbum de 2010 ‘Teenage Dream’, que también incluye éxitos como ‘Last Friday Night’ y ‘California Gurls’.

Recordemos también que el video musical es legendario, pues tiene como su protagonista al actor mexicano Diego Luna y está posicionado como uno de los más conocidos de Katy Perry.

Fans reaccionan a elogios de Ariana Grande hacia Katy Perry

Luego de que Ariana Grande elogiara ‘The One That Got Away’ de Katy Perry, los internautas no tardaron en pronunciarse al respecto en redes sociales, y era de esperarse, pues se trata de dos grandes exponentes del pop.

La mayoría de los usuarios en Twitter apoyaron la postura de Ariana Grande: “Exactamente, Ariana ‘Teenage Dream’ es la biblia del pop’”, “Pienso lo mismo”, “Literalmente lloro cada que veo ese video”, “Cierto, es la mejor cantante”, escribieron algunos fans.

Por su parte, algunos internautas también sugirieron una colaboración entre ambas celebridades, y reconocieron que se trata de dos grandes artistas.

“¿Ustedes podrían colaborar por favor?”, “Es la princesa y la reina del pop”, “Yo necesito una canción de ambas”, “Literalmente siempre he querido una canción de ambas”, expresaron entre tuits.

Mientras tanto, ambas continúan trabajando; Ariana Grande lanzó este jueves un nuevo tema junto a Kid Cudi titulado ‘Just Look Up’.

Por su parte, Katy Perry se ha ocupado de pasar tiempo con su familia, pero no ha abandonado el trabajo, pues constantemente se le ve en campañas de promoción en redes sociales.