Entre Ariadna Gutiérrez -de 30 años de edad- y Lupillo Rivera no va a haber una relación en La Casa de los Famosos 2024.

Con anterioridad, Lupillo Rivera -de 52 años de edad- ya le había expresado a la modelo colombiana sus intenciones, confesándole que le gustaba mucho.

Por desgracia para el cantante, Ariadna Gutiérrez no correspondió a sus bonitos sentimientos.

Pues desde entonces le dejó en claro que no se sentiría cómoda iniciando una relación dentro de La Casa de los Famosos 2024.

Pero todo parece indicar que Lupillo Rivera siguió insistiendo en el tema, por lo que Ariadna Gutiérrez le recordó que simplemente no quiere nada con él.

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera protagonizaron un momento de tensión en el Cuarto Tierra de La Casa de los Famosos 2024.

Y es que la modelo colombiana se puso firme ante el cantante, esto para dejarle en claro una vez más que no está interesada en una relación.

Dejando a todos los presentes atónitos por la forma en la que se dirigía a Lupillo Rivera.

Declarando que no quiere una pareja falsa como las que llegan a surgir en los programas de reality show.

“Yo aquí no vine a buscar novio, yo aquí no vine a tener una relación, yo aquí no vine a formar una parejita falsa”.

Ariadna Gutiérrez