El cantante y productor mexicano Ari Borovoy, quien también pertenece a la agrupación de pop Ov7, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se lanzará como candidato a diputado.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde Ari Borovoy pidió el apoyo de sus fans, argumentando que siempre ha perseguido sus sueños y no será la excepción en cuando a la política respecta.

“Hoy quiero agradecerte a ti que me conoces desde hace 33 años, Justo cuando empecé tenía 9 años de edad y has sido el respaldo detrás de cada uno de los proyectos que he emprendido”, explicó.

“Me has acompañado en los momentos más duros y también me has acompañado en los momentos más excepcionales de toda mi carrera”, continuó.

Asimismo, aseguró que “siempre (está) comprometido en todas las facetas” de su trayectoria.

Ari Borovoy (Instagram/@ariborovoy)

Posteriormente, reveló que planea incursionar en la política, lo que significa un gran desafío en su vida.

“He tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí. Contendré para diputado este año, en mi vida y en mi trayectoria he representado a muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano”, expresó.

Finalmente, dejó saber que cualquier tipo de reacción en redes sociales, impulsaría a la difusión de su campaña y pidió el apoyo de sus seguidores.

“Cada like, cada comentario positivo o negativo, será un paso más para consolidar nuestra meta. Únete al hashtag #AriParaDiputado”, aseguró.

“Este día es uno de los días más importantes en mi carrera; me conoces como artista, me conoces como actor, como productor, como manager”, agregó Ari Borovoy para concluir.

¿Por qué Ari Borovoy planea lanzarse como diputado?

Ari Borovoy compartió con sus seguidores, que sus padres siempre han apoyado el que él persiga hasta sus sueños más locos.

Por esta razón, se convirtió en empresario, productor, manager, cantante y hasta actor.

“Desde que tengo uso de razón, mis padres mehan enseñado a perseguir mis sueños, mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida”, relató Ari Borovoy.