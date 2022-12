Aracely Arámbula se encuentra un poco nostálgica en el Día de la Virgen de Guadalupe, y es que recordó que hace unos meses atrás visitó la Basílica junto a sus padres.

En redes sociales, Aracely Arámbula, de 47 años de edad, publicó una fotografía junto a sus papás en la Basílica de Guadalupe, la cual está siendo visitada por millones de creyentes.

El motivo, además de rendirle un homenaje a la Virgen de Guadalupe, fue sincerarse un poco con sus seguidores.

Aracely Arámbula recuerda a su papá (@aracelyarambula / Instagram)

Aracely Arámbula extraña a su papá

Aracely Arámbula está triste y es que están por cumplirse cinco meses de la muerte de su padre Manuel Arámbula.

“Ya van hacer 5 meses de tu partida Papá y mi corazón no había podido compartir mi sentir porque ha sido un tiempo muy difícil donde he aprendido muchas cosas no dejas de enseñarme”, cita la actriz de televisión en redes sociales.

Así como aprovecha para darle las gracias por todo su amor y la bendiciones vividas a su lado.

“No me faltó decirte nada, solo extraño demasiado tus abrazos y tus besos, toda una vida protegida y llena de tu amor”, subraya.

Aracely Arámbula rinde homenaje a su papá (@aracelyarambula / Instagram)

Y finalmente agradece porque su papá fue el mejor que Dios le pudo regalar, el hombre al que puede volver a ver cada vez que reproduce un video de ella cantándole a la Virgen de Guadalupe, día en que sus papás le hicieron compañía.

“Siempre te veo con ese gusto, como estás en la foto final de este post, así diciéndome TODO ESTÁ BIEN! A echarle ganas”, concluye.

Manuel Arámbula (@aracelyarambula / Instagram)

¿De qué murió el papá de Aracely Arámbula?

A finales del mes de julio murió el papá de Aracely Arámbula. Manuel Arámbula dejó esta vida a los 84 años de edad, tras sufrir un infarto fulminante.

De acuerdo con algunos medios, la situación de la actriz se complicó ya que ella se habría contagiado de Covid-19 a poco de la muerte de su papá, información que la propia desmintió.

Aracely Arámbula aseguró estar bien así como confirmó la muerte de su papá, a quien dijo extrañará por siempre.